ДНК <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ДНК 16+
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Россия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу. гуманитарная помощь, беженцы, Турция, Сирия, Путин, войны и вооруженные конфликты, Эрдоган. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

    Россия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

    комментировать
    Россия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

    Россия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

    Россия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

      Урегулирование конфликта в Сирии стало темой саммита лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре. Все три страны являются гарантами перемирия.

      Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил объединить усилия Анкары, Москвы и Тегерана по оказанию гуманитарного содействия сирийцам. Владимир Путин поддержал идею турецкого коллеги, назвав ее своевременной и правильной.

      Владимир Путин, президент РФ: «Что касается предложений президента Эрдогана, то они заключаются в том, чтобы усилить работу по гуманитарному направлению, в том числе объединить усилия в помощи тем людям, которые нуждаются в этой помощи, и в зонах деэскалации, и в целом по стране».

      Российский лидер отметил, что для этих целей можно использовать медицинские службы и военных медиков трех стран.

      Владимир Путин: «Мы должны будем рассмотреть все это в практическом ключе. Мне представляется, что это предложение очень своевременное и правильное. Мы проработаем и совершенно точно будем в этом направлении действовать».

      По итогам трехстороннего саммита президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тереган, Москва и Анкара договорились оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.

      Хасан Роухани, президент Ирана: «Три страны договорились предоставлять гуманитарную и медицинскую помощь сирийскому народу».

      Роухани отметил, что сирийцы нуждаются в еде и медикаментах. По словам иранского лидера, все стороны должны сделать максимум, чтобы сирийские беженцы чувствовали себя в безопасности, когда вернутся в свои дома. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru