Россия, Турция и Иран договорились об оказании гуманитарной помощи сирийскому народу

Урегулирование конфликта в Сирии стало темой саммита лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре. Все три страны являются гарантами перемирия.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил объединить усилия Анкары, Москвы и Тегерана по оказанию гуманитарного содействия сирийцам. Владимир Путин поддержал идею турецкого коллеги, назвав ее своевременной и правильной.



Владимир Путин, президент РФ: «Что касается предложений президента Эрдогана, то они заключаются в том, чтобы усилить работу по гуманитарному направлению, в том числе объединить усилия в помощи тем людям, которые нуждаются в этой помощи, и в зонах деэскалации, и в целом по стране».



Российский лидер отметил, что для этих целей можно использовать медицинские службы и военных медиков трех стран.



Владимир Путин: «Мы должны будем рассмотреть все это в практическом ключе. Мне представляется, что это предложение очень своевременное и правильное. Мы проработаем и совершенно точно будем в этом направлении действовать».



По итогам трехстороннего саммита президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тереган, Москва и Анкара договорились оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.



Хасан Роухани, президент Ирана: «Три страны договорились предоставлять гуманитарную и медицинскую помощь сирийскому народу».



Роухани отметил, что сирийцы нуждаются в еде и медикаментах. По словам иранского лидера, все стороны должны сделать максимум, чтобы сирийские беженцы чувствовали себя в безопасности, когда вернутся в свои дома. Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Прокина.