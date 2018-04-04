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    НТВ в субботу покажет в прямом эфире схождение Благодатного огня. НТВ, Пасха, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНТВ в субботу покажет в прямом эфире схождение Благодатного огня

    НТВ в субботу покажет в прямом эфире схождение Благодатного огня

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    НТВ в субботу покажет в прямом эфире схождение Благодатного огня

    НТВ в субботу покажет в прямом эфире схождение Благодатного огня

    НТВ в субботу покажет в прямом эфире схождение Благодатного огня

      В субботу на телеканале НТВ состоится прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Телезрители увидят одну из самых красочных христианских церемоний: схождение Благодатного огня. Вот уже 15 лет трансляция знакового для христианского мира события идет только на НТВ, собирая огромную аудиторию.

      Каждый год в канун Пасхи по юлианскому календарю православные христиане становятся свидетелями чуда. Во время праздничной службы в небольшой часовне, где хранится Гроб Господень, зажигается Благодатный огонь, который тут же передают верующим. Вынос священного огня символизирует воскресение Иисуса Христа.

      Время Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает дату ее празднования переходящей. В этом году канун главного праздника совпал с другим большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы. Этот праздник православные и греко-католики отмечают 7 апреля ежегодно.

      Прямая трансляция схождения Благодатного огня на НТВ и на сайте НТВ.Ru начнется 7 апреля в 13:15 по московскому времени. Трансляцию смогут посмотреть также пользователи мобильных приложений НТВ для iOS и Android.

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