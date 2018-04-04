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    Прокуратура Петербурга проводит проверку после массового отравления в детском саду

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    Прокуратура Петербурга проводит проверку после массового отравления в детском саду

    Прокуратура Петербурга проводит проверку после массового отравления в детском саду

    Десять воспитанников детского сада №111 в Невском районе были госпитализированы с пищевым отравлением. Дети почувствовали себя плохо накануне.

    По неофициальной информации, которую НТВ сообщили родители, ситуация в детском саду стала ухудшаться с приходом новой заведующей. Сейчас известно, что отравление кишечной инфекцией получил 21 ребенок, но только десять оказались в больнице.

    Сейчас сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора изучают всю документацию на договоры о питании в детском садике. Скорее всего, именно в официальных бумагах и можно будет найти ответ на вопрос, что случилось.

    С сегодняшнего дня дошкольное учреждение на Искровском проспекте закрыто. Там проводят санитарную обработку пищеблока и помещений карантинных групп. Прокурорская проверка продолжается. Среди возможных причин отравления СМИ называют сальмонеллез.

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