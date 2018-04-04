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    Рестораны в московских аэропортах готовы снизить цены на 20%

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    Рестораны в московских аэропортах готовы снизить цены на 20%

    Рестораны в московских аэропортах готовы снизить цены на 20%

    Собственники ресторанных сетей заявили о готовности снизить цены в своих кафе на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

    Об этом сообщил замруководителя регионального управления ФАС Дмитрий Стрельников. По его словам, кафе и рестораны на территории аэропортов Московского авиаузла снизят цены на 20–35% к концу апреля текущего года.

    Дмитрий Стрельников: «Я думаю, что к концу апреля должны обновится ценники на данные продукты. Снижение цен будет от 20 до 35%».

    Речь идет о ресторанных сетях Burger King и «Му-Му». По словам Стрельникова, собственники этих сетей «понимают социальную значимость этого вопроса» и готовы привести цены к уровню, установленному в ресторанах Москвы и области.

    Представитель ФАС добавил, что в некоторых точках общепита цены уже начали снижаться. В частности, сеть кафе «Му-Му» ввела минимальный набор блюд и напитков, благодаря чему посетители могут выбрать более дешевое меню. Также снизились цены и в ресторанах Burger King, где еще недавно бургер стоил 300 рублей, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что по результатам проверок на территории аэропортов ФАС возбудила дела против сетей Burger King, «Шоколадница» и «Му-му».





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