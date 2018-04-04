Женщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео

Жительница штата Техас случайно выстрела в знакомого, играя с оружием.

1717 стрельба

США

ЧП случилось в Хьюстоне. Трое друзей сидели в автомобиле и вели прямую видеотрансляцию в Facebook, когда 25-летняя женщина стала размахивать пистолетом, а потом случайно нажала на курок и выстрелила мужчине в голову.



Открывшая огонь женщина и мужчина-свидетель испугались и сбежали с места происшествия. Позднее их нашли и допросили.



Пострадавшего в результате несчастного случая доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.