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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Женщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео. США, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео

    Женщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео

    1 комментарий
    • Фото: Cadilac Coleman / facebook.com
    Женщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео

    Женщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео

    Женщина выстрелила другу в голову в прямом эфире: видео
    • Фото: Cadilac Coleman / facebook.com

      • Жительница штата Техас случайно выстрела в знакомого, играя с оружием.

      ЧП случилось в Хьюстоне. Трое друзей сидели в автомобиле и вели прямую видеотрансляцию в Facebook, когда 25-летняя женщина стала размахивать пистолетом, а потом случайно нажала на курок и выстрелила мужчине в голову.

      Открывшая огонь женщина и мужчина-свидетель испугались и сбежали с места происшествия. Позднее их нашли и допросили.

      Пострадавшего в результате несчастного случая доставили в больницу. Сейчас он находится в критическом состоянии.

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