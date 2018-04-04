Япония выразила протест США и России из-за строительства электростанций на Шикотане

МИД Японии выразило протест России и США
из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на острове Шикотан.
Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно.
Таро Коно, глава МИД Японии: «Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южные Курилы. — Прим. ред.), заслуживает крайнего сожаления».
Как сообщает ТАСС, что о протестах глава японского МИД заявил на слушаниях в парламенте
Напомним, Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Как неоднократно заявляли в МИД РФ, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Таро Коно, глава МИД Японии: «Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южные Курилы. — Прим. ред.), заслуживает крайнего сожаления».
Как сообщает ТАСС, что о протестах глава японского МИД заявил на слушаниях в парламенте
Напомним, Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курильских островов. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи.
Как неоднократно заявляли в МИД РФ, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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