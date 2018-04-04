ФСБ: США и Турция помогли предотвратить два теракта в России

Российские спецслужбы предотвратили два теракта в новогодние праздники благодаря информации от США и Турции, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

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По словам Бортникова, помощь США и Турции в предотвращении терактов в России стала примером «ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом».



Александр Бортников: «Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников???. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров».



Бортников добавил, что перспективным направлением в борьбе с терроризмом Россия считает формирование единого антитеррористического информационного пространства. По его словам, на сегодняшний день действенным инструментом в антитеррористической работе является использование международного банка данных. Сейчас к этому банку подключены 41 спецслужба из 34 государств Европы, Азии и Африки.



Александр Бортников: «Каждое из наших государств по отдельности может достигать успехов в локальных регионах, но вряд ли окажется способным самостоятельно и в полной мере одолеть глобальную угрозу. Решение этой задачи, безусловно, требует консолидации максимально широкого круга участников, в том числе тех, между которыми существуют противоречия по различным вопросам международной политики».



Всего же, по словам Бортникова, в минувшем году в России были предотвращены 25 терактов. Все они координировались через мессенджеры в Интернете.