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7 апреля, 13:15
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    Путин призвал к новым формам сотрудничества в борьбе с терроризмом

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    Путин призвал к новым формам сотрудничества в борьбе с терроризмом

    Путин призвал к новым формам сотрудничества в борьбе с терроризмом

    Президент РФ Владимир Путин призвал продумать новые формы международного взаимодействия для борьбы с терроризмом. По мнению российского лидера, это необходимо, так как запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ сохранила свой деструктивный потенциал и способна совершать вылазки в различных регионах мира.

    Такой призыв президент России адресовал участникам и гостям VII Московской конференции по международной безопасности в приветственном письме. Текст зачитал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

    Владимир Путин: «Очевидно, что, несмотря на свое военное положение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры».

    В этих условиях, подчеркнул глава государства, необходимо подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы.

    При этом Путин заявил, что в Сирии на сегодняшний день группировка ИГИЛ полностью разгромлена. И теперь в центре внимания стоит «тема, имеющая важное значение для всего международного сообщества: перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ в Сирии».

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