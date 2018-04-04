Путин призвал к новым формам сотрудничества в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин призвал продумать новые формы международного взаимодействия для борьбы с терроризмом. По мнению российского лидера, это необходимо, так как запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ сохранила свой деструктивный потенциал и способна совершать вылазки в различных регионах мира.

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Такой призыв президент России адресовал участникам и гостям VII Московской конференции по международной безопасности в приветственном письме. Текст зачитал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.



Владимир Путин: «Очевидно, что, несмотря на свое военное положение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры».



В этих условиях, подчеркнул глава государства, необходимо подумать о новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы.



При этом Путин заявил, что в Сирии на сегодняшний день группировка ИГИЛ полностью разгромлена. И теперь в центре внимания стоит «тема, имеющая важное значение для всего международного сообщества: перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ в Сирии».



