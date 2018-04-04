Синоптики обещают в Москве до 9 градусов тепла

Метеорологи рассказали, какая погода ждет в среду жителей Московского региона.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра, в среду днем температура воздуха в Москве поднимется до 7–9 градусов тепла. Ветер южный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
В разных районах Подмосковья в среду днем температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на четверг температура в столице не опустится ниже нулевой отметки. Осадков не ожидается. А в Московской области ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
В разных районах Подмосковья в среду днем температура будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, местами пройдет небольшой дождь.
В ночь на четверг температура в столице не опустится ниже нулевой отметки. Осадков не ожидается. А в Московской области ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
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