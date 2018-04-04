СМИ: в Италии экс-офицер США убил русскую жену и покончил с собой

В Италии расследуют смерть семейной пары. Бывший офицер ВС США и его жена, предположительно родившаяся в России, обнаружены мертвыми в своем доме.
Как пишет газета Corriere del Veneto, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его жена Лейла были обнаружены мертвыми в своем доме, расположенном в итальянской коммуне Поццолеоне (провинция Виченца). Супруги ранее служили на базе США в Виченце, но в последнее время они были гражданскими лицами.
В полиции предполагают, что речь идет об убийстве и самоубийстве. По предварительной версии, Бредли Джоэл Кинсер задушил жену, а через несколько часов убил себя кухонным ножом, написав кровью предсмертную записку с просьбой о прощении.
Итальянская пресса утверждает, что Лейла Кинсер «имеет восточное происхождение». Американское издание Stars and Stripes утверждает, что женщина родилась в России.
Полиция ведет расследование.
В полиции предполагают, что речь идет об убийстве и самоубийстве. По предварительной версии, Бредли Джоэл Кинсер задушил жену, а через несколько часов убил себя кухонным ножом, написав кровью предсмертную записку с просьбой о прощении.
Итальянская пресса утверждает, что Лейла Кинсер «имеет восточное происхождение». Американское издание Stars and Stripes утверждает, что женщина родилась в России.
Полиция ведет расследование.
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