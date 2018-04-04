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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    СМИ: в Италии экс-офицер США убил русскую жену и покончил с собой

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    • Фото: Leila Kinser / facebook.com
    СМИ: в Италии <nobr>экс-офицер</nobr> США убил русскую жену и покончил с собой

    СМИ: в Италии экс-офицер США убил русскую жену и покончил с собой

    СМИ: в Италии <nobr>экс-офицер</nobr> США убил русскую жену и покончил с собой
  • Фото: Leila Kinser / facebook.com

    • В Италии расследуют смерть семейной пары. Бывший офицер ВС США и его жена, предположительно родившаяся в России, обнаружены мертвыми в своем доме.

    Как пишет газета Corriere del Veneto, 40-летний майор Бредли Джоэл Кинсер и его жена Лейла были обнаружены мертвыми в своем доме, расположенном в итальянской коммуне Поццолеоне (провинция Виченца). Супруги ранее служили на базе США в Виченце, но в последнее время они были гражданскими лицами.

    В полиции предполагают, что речь идет об убийстве и самоубийстве. По предварительной версии, Бредли Джоэл Кинсер задушил жену, а через несколько часов убил себя кухонным ножом, написав кровью предсмертную записку с просьбой о прощении.

    Итальянская пресса утверждает, что Лейла Кинсер «имеет восточное происхождение». Американское издание Stars and Stripes утверждает, что женщина родилась в России.

    Полиция ведет расследование.

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