В Сыктывкаре наледь с крыши рухнула на 4-летнюю девочку с мамой

Следователи проводят проверку обстоятельств падения массы льда и снега на женщину с ребенком в Сыктывкаре во время проведения работ по очистке крыши.
Как сообщили в региональном главке СК РФ, женщина с ребенком пострадали в Сыктывкаре при чистке наледи с крыши жилого дома работниками коммунальных служб.
Сообщение пресс-службы СУСК РФ по Республике Коми: «По имеющимся данным, 3 апреля при выполнении работ по очистке крыши дома №22 по улице Советской города Сыктывкара от снега на проходивших около подъезда женщину с 4-летней дочерью упал фрагмент снежной наледи. Девочка была доставлена в больницу. По результатам медицинского обследования ей поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, ссадины спинки носа».
После оказания медицинской помощи пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Специалисты СК РФ начали проверку обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы СУСК РФ по Республике Коми: «По имеющимся данным, 3 апреля при выполнении работ по очистке крыши дома №22 по улице Советской города Сыктывкара от снега на проходивших около подъезда женщину с 4-летней дочерью упал фрагмент снежной наледи. Девочка была доставлена в больницу. По результатам медицинского обследования ей поставили диагноз — ушиб мягких тканей головы, ссадины спинки носа».
После оказания медицинской помощи пострадавших отправили на амбулаторное лечение.
Специалисты СК РФ начали проверку обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет РИА Новости.
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