Лед на реке Сясь взрывают щадящим методом

Традиционное весеннее освобождение реки ото льда спасатели Ленинградской области проводят, заботясь о рыбе.

Спасатели устроили ледовое побоище на реке Сясь. Водную артерию в Волховском районе Ленобласти сегодня освободили от зимних оков.



Для контроля над ледовой обстановкой использовали аммонит. Вещество заложили в лунки, предварительно просверленные мотобуром. При этом известно, что ни одна рыба не пострадала.



В ответ на вопрос обеспокоенных журналистов областных изданий специалисты рассказали, что для безопасности подводных жителей работы проводят в несколько этапов. Сначала рыбу отпугивают хлопком небольшой мощности, а затем ломают лед более серьезным взрывом.