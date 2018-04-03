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    Лед на реке Сясь взрывают щадящим методом. Ленинградская область, МЧС, лед, реки и озера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛед на реке Сясь взрывают щадящим методом

    Лед на реке Сясь взрывают щадящим методом

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    Лед на реке Сясь взрывают щадящим методом

    Лед на реке Сясь взрывают щадящим методом

      Традиционное весеннее освобождение реки ото льда спасатели Ленинградской области проводят, заботясь о рыбе.

      Спасатели устроили ледовое побоище на реке Сясь. Водную артерию в Волховском районе Ленобласти сегодня освободили от зимних оков.

      Для контроля над ледовой обстановкой использовали аммонит. Вещество заложили в лунки, предварительно просверленные мотобуром. При этом известно, что ни одна рыба не пострадала.

      В ответ на вопрос обеспокоенных журналистов областных изданий специалисты рассказали, что для безопасности подводных жителей работы проводят в несколько этапов. Сначала рыбу отпугивают хлопком небольшой мощности, а затем ломают лед более серьезным взрывом.

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