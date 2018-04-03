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7 апреля, 13:15
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    Петербургского бизнесмена задержали в Риме по делу о заказном убийстве. Интерпол, Италия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, убийства и покушения, экстрадиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургского бизнесмена задержали в Риме по делу о заказном убийстве

    Петербургского бизнесмена задержали в Риме по делу о заказном убийстве

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    Петербургского бизнесмена задержали в Риме по делу о заказном убийстве

    Петербургского бизнесмена задержали в Риме по делу о заказном убийстве

      Генеральная прокуратура решает вопрос об экстрадиции из Италии петербургского бизнесмена Игоря Тупальского. Сегодня стало известно о его задержании по подозрению в организации заказного убийства.

      Речь идет о деле Оксаны Леднёвой, процесс по которому длится уже более десяти лет. В 2005-м тело совладелицы холдинга по переработке мусорных отходов с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на трассе в Ленобласти.

      По версии следствия, внедорожник предпринимательницы остановили два человека, одетых в милицейскую форму, и попросили предъявить документы. Убедившись, что за рулем находилась именно Леднёва, выстрелили в нее четыре раза.

      Впервые Тупальского как предполагаемого заказчика убийства задержали в июле 2009 года и отпустили под залог в несколько миллионов рублей. Позднее из-за неоднократных неявок на судебные заседания (якобы по причине болезни) его объявили в международный розыск.

      В те годы Игорь Тупальский возглавлял группу компаний «Размах», занимавшуюся демонтажем зданий. Среди наиболее известных объектов сноса — стадион имени Кирова на Крестовском острове и здание «Петрозавода» на Малоохтинском проспекте.

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