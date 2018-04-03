смотреть Неравнодушные петербурженки не смогли спасти избитую живодером собаку

Громкий визг о помощи таксы в этом тихом дворе на проспекте Большевиков в полночь наверняка услышали многие. Но отозвались лишь две неравнодушные девушки. Из окна Екатерины сверху хорошо было видно, что происходило за машиной, припаркованной у газона., свидетельница: «Я не сразу поняла, что он ее убивает. Думала, что это меры воспитательного характера. Он ее душил, он на нее сел, придавил коленом».На месте происшествия свежий снег уже скрыл следы крови. В схватке с маленькой собакой мужчина применил бойцовские приемы. На призывы из окна остановиться он не отреагировал и продолжил кулаками наносить удары. Тогда девушка уже не смогла оставаться в стороне.Пока Екатерина спускалась, на помощь собаке выбежала девушка из соседнего дома. В это время мужчина быстрым, но неуклюжим шагом направился в сторону помойки. От него она услышала, что он увидел сбитую кем-то собаку и решил выкинуть.На вид мужчине было больше 40 лет. Чтобы помочь оперативникам в будущем установить его личность, Екатерина сфотографировала номера его машины., свидетель: «Я сфотографировала госзнаки его авто, и он резко остановился. Он резко открыл дверь и начал наносить удары в голову, в лицо. Я уворачивалась как могла. Потом подбежал мой муж, который его остановил».Скорая направила Екатерину в Александровскую больницу. Врачи осмотрели ушибы и посоветовали как минимум на неделю взять больничный.Благодаря неравнодушным жителям личность обидчика быстро установили. Им оказался мужчина из соседнего подъезда. Его задержали, и теперь он дает показания сразу по двум статьям — «Жестокое обращение с животными» и «Нанесение побоев человеку», передаетВозможно, вопросы к нему возникнут и у сотрудников ГИБДД. Ведь после всего содеянного, по показаниям свидетелей, он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и уехал.По словам свидетельниц, когда они подошли к собаке, она еще была жива. Но вызвать ветврача не успели, через несколько минут она перестала дышать. Полицейские сработали оперативно, Екатерина особенно отметила дежурившего в ту ночь Дмитрия. Равнодушие со стороны правоохранительных органов не почувствовали ни разу. Но растерянность в расследовании такого непопулярного уголовного дела ощущалась. К материалам дела сначала приобщили только фотографии, а уже потом по подсказке взяли тело на экспертизу.В феврале этого года внесены изменения в статью о жестоком обращении с животными. И если преступление будет раскрыто и доказано, виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей и срок лишения свободы до трех лет.