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    Неравнодушные петербурженки не смогли спасти избитую живодером собаку

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    Неравнодушные петербурженки не смогли спасти избитую живодером собаку

    Неравнодушные петербурженки не смогли спасти избитую живодером собаку

    Полиция Петербурга проводит проверку по факту происшествия в Невском районе. Ночью местные жители не смогли спасти от смерти сильно избитую собаку и попытались установить имя живодера.

    смотретьНеравнодушные петербурженки не смогли спасти избитую живодером собаку
    Неравнодушные петербурженки не смогли спасти избитую живодером собаку
    Громкий визг о помощи таксы в этом тихом дворе на проспекте Большевиков в полночь наверняка услышали многие. Но отозвались лишь две неравнодушные девушки. Из окна Екатерины сверху хорошо было видно, что происходило за машиной, припаркованной у газона.

    Екатерина Белоусова, свидетельница: «Я не сразу поняла, что он ее убивает. Думала, что это меры воспитательного характера. Он ее душил, он на нее сел, придавил коленом».

    На месте происшествия свежий снег уже скрыл следы крови. В схватке с маленькой собакой мужчина применил бойцовские приемы. На призывы из окна остановиться он не отреагировал и продолжил кулаками наносить удары. Тогда девушка уже не смогла оставаться в стороне.

    Пока Екатерина спускалась, на помощь собаке выбежала девушка из соседнего дома. В это время мужчина быстрым, но неуклюжим шагом направился в сторону помойки. От него она услышала, что он увидел сбитую кем-то собаку и решил выкинуть.

    На вид мужчине было больше 40 лет. Чтобы помочь оперативникам в будущем установить его личность, Екатерина сфотографировала номера его машины.

    Екатерина Белоусова, свидетель: «Я сфотографировала госзнаки его авто, и он резко остановился. Он резко открыл дверь и начал наносить удары в голову, в лицо. Я уворачивалась как могла. Потом подбежал мой муж, который его остановил».

    Скорая направила Екатерину в Александровскую больницу. Врачи осмотрели ушибы и посоветовали как минимум на неделю взять больничный.

    Благодаря неравнодушным жителям личность обидчика быстро установили. Им оказался мужчина из соседнего подъезда. Его задержали, и теперь он дает показания сразу по двум статьям — «Жестокое обращение с животными» и «Нанесение побоев человеку», передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.

    Возможно, вопросы к нему возникнут и у сотрудников ГИБДД. Ведь после всего содеянного, по показаниям свидетелей, он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и уехал.

    По словам свидетельниц, когда они подошли к собаке, она еще была жива. Но вызвать ветврача не успели, через несколько минут она перестала дышать. Полицейские сработали оперативно, Екатерина особенно отметила дежурившего в ту ночь Дмитрия. Равнодушие со стороны правоохранительных органов не почувствовали ни разу. Но растерянность в расследовании такого непопулярного уголовного дела ощущалась. К материалам дела сначала приобщили только фотографии, а уже потом по подсказке взяли тело на экспертизу.

    В феврале этого года внесены изменения в статью о жестоком обращении с животными. И если преступление будет раскрыто и доказано, виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей и срок лишения свободы до трех лет.

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