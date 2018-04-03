На право провести зимнюю Олимпиаду в 2026 году претендуют семь стран

Семь стран выразили желание провести зимнюю Олимпиаду 2026 года.
Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), национальные олимпийские комитеты семи государств официально выразили заинтересованность в проведении зимних Олимпийских игр 2026 года.
Побороться за право принять Игры хотят национальные олимпийские комитеты Австрии (Грац), Канады (Калгари), Италии (Кортина-д’Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум). О готовности Турции принять Олимпиаду-2026 ранее заявлял президент этой страны Эрдоган.
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета: «Я горячо приветствую интерес городов и олимпийских комитетов к организации зимней Олимпиады. Наша цель — не просто получить рекордное количество кандидатов, но выбрать лучшую столицу зимних Игр для лучших спортсменов в мире».
В ходе диалога МОК будет оказывать дополнительную помощь и технические консультации национальным олимпийским комитетам стран, которые заинтересованы в проведении Игр. Город, который примет Олимпиаду в 2026 году, будет объявлен в сентябре 2019 года на сессии МОК.
Побороться за право принять Игры хотят национальные олимпийские комитеты Австрии (Грац), Канады (Калгари), Италии (Кортина-д’Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум). О готовности Турции принять Олимпиаду-2026 ранее заявлял президент этой страны Эрдоган.
Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета: «Я горячо приветствую интерес городов и олимпийских комитетов к организации зимней Олимпиады. Наша цель — не просто получить рекордное количество кандидатов, но выбрать лучшую столицу зимних Игр для лучших спортсменов в мире».
В ходе диалога МОК будет оказывать дополнительную помощь и технические консультации национальным олимпийским комитетам стран, которые заинтересованы в проведении Игр. Город, который примет Олимпиаду в 2026 году, будет объявлен в сентябре 2019 года на сессии МОК.
Комментарии