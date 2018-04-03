Липецк признали столицей «Часа Земли»

Липецк стал самым активным городом — участником международной экологической акции «Час Земли».
Городу присвоено звание столицы «Часа Земли». Этот статус Липецк сохранит до следующей акции.
Кроме того, в ближайшее время администрации Липецка передадут награду — 30-сантиметровую статуэтку c золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
Второе место в неформальном рейтинге активности жителей российских городов в «Час Земли» занял Курск. Замкнул же тройку Новый Уренгой. Также в десятку попали Сургут (победитель прошлого года), Мурманск, Нижневартовск, Октябрьский, Кемерово, Раменское и Ставрополь. Москва и Петербург при сравнении городов по доле участников акции среди общего населения не попали в топ-20.
Всего же в этом году в «Часе Земли» приняли участие 170 городов России и 188 государств. 24 марта на один час в мире погасла подсветка почти 18 тыс. зданий и объектов, в том числе и всемирно известных достопримечательностей.
Кроме того, в ближайшее время администрации Липецка передадут награду — 30-сантиметровую статуэтку c золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
Второе место в неформальном рейтинге активности жителей российских городов в «Час Земли» занял Курск. Замкнул же тройку Новый Уренгой. Также в десятку попали Сургут (победитель прошлого года), Мурманск, Нижневартовск, Октябрьский, Кемерово, Раменское и Ставрополь. Москва и Петербург при сравнении городов по доле участников акции среди общего населения не попали в топ-20.
Всего же в этом году в «Часе Земли» приняли участие 170 городов России и 188 государств. 24 марта на один час в мире погасла подсветка почти 18 тыс. зданий и объектов, в том числе и всемирно известных достопримечательностей.
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