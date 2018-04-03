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7 апреля, 13:15
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    При авиаударе по религиозной школе в Афганистане погибли не менее 70 человек

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    При авиаударе по религиозной школе в Афганистане погибли не менее 70 человек

    При авиаударе по религиозной школе в Афганистане погибли не менее 70 человек

    На севере Афганистана несколько десятков мирных жителей стали жертвами удара по медресе.

    Вертолеты и самолеты ВВС Афганистана в понедельник нанесли удар по религиозной школе в уезде Дашт-е-Арчи провинции Кундуз.

    В результате погибли как минимум 70 человек. Еще десятки получили ранения. Как сообщает Al Jazeera, среди погибших и пострадавших есть много женщин и детей.

    При этом афганские власти заявили, что при ударе были уничтожены боевики и командиры запрещенного движения «Талибан». Однако местные жители говорят, что в медресе награждали мальчиков, которые закончили религиозные курсы. Расследованием удара занимается ООН.

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