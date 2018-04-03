Кредиторы получили доступ к данным пользователей «ВКонтакте»

Данные пользователей «ВКонтакте» теперь оказались в распоряжении кредитного бюро. Это еще один способ оценить кредитоспособность граждан.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) получило возможность собирать данные о пользователях «ВКонтакте». Как сообщает РБК, разрешение на это дала Mail.Ru Group,
которая владеет соцсетью. Собеседники издания рассказали, что НБКИ разработало сервис для проверки аккаунтов заемщиков. Собранную информацию бюро сможет передавать сторонним компаниям, например, банку, который собирается выдать кредит. В Mail.Ru Group уточнили, что поиск будет идти только по открытым данным.
В начале этого года «ВКонтакте» через суд запретила компании Double Data анализировать данные пользователей, утверждая, что не давала на это разрешение. Кстати, вторым ответчиком по этому иску выступало как раз Национальное бюро кредитных историй. Позже оно заключило с соцсетью мировое соглашение.
которая владеет соцсетью. Собеседники издания рассказали, что НБКИ разработало сервис для проверки аккаунтов заемщиков. Собранную информацию бюро сможет передавать сторонним компаниям, например, банку, который собирается выдать кредит. В Mail.Ru Group уточнили, что поиск будет идти только по открытым данным.
В начале этого года «ВКонтакте» через суд запретила компании Double Data анализировать данные пользователей, утверждая, что не давала на это разрешение. Кстати, вторым ответчиком по этому иску выступало как раз Национальное бюро кредитных историй. Позже оно заключило с соцсетью мировое соглашение.
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