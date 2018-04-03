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7 апреля, 13:15
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    Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов
    Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

    Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

    Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Трефилов

    • Госдума приняла в окончательном чтении закон, который разрешает россиянам собирать в лесу валежник для личных нужд без специального разрешения на это.

    Согласно принятому законопроекту, граждане могут собирать валежник — сухие деревья или их части, лежащие на земле, не оформляя на это специального разрешения.

    Как отмечается в пояснительной записке к документу, закон вводит понятие «валежник» и относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Это предоставляет возможность его заготовки и сбора в порядке, устанавливаемом региональным законодательством, в то время как сейчас для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. Иногда на это уходит до 120 дней.

    Разработчиками нового закона стали депутаты «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. По их мнению, закон также улучшит противопожарную обстановку в лесах.

    Николай Николаев: «Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд».

    Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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