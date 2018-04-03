Путин запретил печатать рекламу на квитанциях по квартплате

Президент утвердил закон о запрете размещения рекламы на квитанциях по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
В документе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что размещение рекламы запрещено и на оборотной стороне квитанций.
При этом подчеркивается, что запрет на касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Печатать их на квитанциях по-прежнему можно.
Закон вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.
При этом подчеркивается, что запрет на касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Печатать их на квитанциях по-прежнему можно.
Закон вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.
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