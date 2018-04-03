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    Путин запретил печатать рекламу на квитанциях по квартплате

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    Путин запретил печатать рекламу на квитанциях по квартплате

    Путин запретил печатать рекламу на квитанциях по квартплате

    Президент утвердил закон о запрете размещения рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг.

    В документе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что размещение рекламы запрещено и на оборотной стороне квитанций.

    При этом подчеркивается, что запрет на касается социальной рекламы и справочно-информационных сведений. Печатать их на квитанциях по-прежнему можно.

    Закон вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.

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