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    «Итоги недели» вновь стали лучшей программой воскресного прайма

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    «Итоги недели» вновь стали лучшей программой воскресного прайма

    «Итоги недели» вновь стали лучшей программой воскресного прайма

    «Итоги недели» вновь стали лучшей программой воскресного прайма

    Вторую неделю подряд программа «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой становится лидером прайма в воскресенье, опережая конкурентов по доле и рейтингу.

    1 апреля «Итогам недели» удалось сохранить первенство среди всех информационно-аналитических программ недели. Программа прошла с долей 15,2% и рейтингом 5,9% в аудитории «Все 18+».



    Лидером своего слота стала и программа «Новые русские сенсации». Второй выпуск, посвященный пророчествам Ванги, подтверждение которым находят в актуальной повестке дня, привлек к экранам 17,8% аудитории «Все 18+», рейтинг составил 6,4%.



    Таким образом, воскресное программное предложение НТВ с долей 16,4% и рейтингом 6,1% обеспечило телеканалу лидерство в слоте 18:00–20:10.

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