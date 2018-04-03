Воронежские экстремалы устроили вечеринку с горячей ванной на льдине

Воронежские спасатели дали оценку действиям блогеров, которые устроили вечеринку на отколовшейся льдине. В плавании мужчины жгли костер, топили баню и пели песни. Через некоторое время льдина ожидаемо раскололась.

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лед

Свое опасное путешествие воронежские экстремалы записали на камеру, а затем выложили в Интернет. Впрочем, не все пользователи одобрили такой вид отдыха. Блогер Богдан Корженевский объясняет: они с друзьями просто призывают всех не сидеть дома. Он отмечает, что все участники авантюры в жизни серьезные люди — экономисты, юристы, бухгалтеры, строители. У большинства есть семьи и дети.



На этот раз экстремалы устроили сплав по Дону. Своему ледяному плоту даже придумали название — «Новороссийск». Здесь есть все, что душе угодно: музыка, костер, палатка и даже ванна с подогревом. Конечно, через некоторое время льдина раскололась.



Экстремалы уверяют, что к такому повороту событий были готовы: мол, даже палатку и ванну разместили на той части льдины, что точно уцелеет. Сотрудники МЧС, которые также внимательно следят за публикациями Корженевского, не раз предостерегали блогера от необдуманного поступка. Спасатели предупреждают — в это время года выходить на лед без специального снаряжения крайне опасно. Но воронежские экстремалы, похоже, больше бояться встречи с инспекторами, которые могут прервать опасное путешествие.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Виктории Юдиной.