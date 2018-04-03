Виолончелист обвинил Вагнера в потере слуха и выиграл суд

Британский виолончелист сумел доказать, что потеря слуха — это его профессиональная болезнь.

Музыкант заявил, что перестал слышать по вине Вагнера, который, написав увертюру к опере «Валькирия», пожелал, чтобы она исполнялась фортиссимо, то есть максимально громко.



Эксперты пришли к выводу, что уровень шума в оркестровой яме превышал показатель в 130 децибел. Это сравнимо со звуком работающей турбины самолета.



Мало кто верил в то, что виолончелисту удастся доказать свою правоту. Говорили, а если и другие пойдут в суд, например, тромбонисты или трубачи, то кто же будет играть в консерваториях и камерных залах? Тем не менее, по решению суда Крису Голдшайнеру должны теперь компенсировать все траты за 18 месяцев курса лечения.

