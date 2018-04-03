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7 апреля, 13:15
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    Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

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    Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

    Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда

    Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет продавать в России невозвратные билеты на поезда дальнего следования.

    Госдума во вторник приняла в окончательном чтении законопроект, который предусматривает появление невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

    Соответствующие изменения вносятся в «Устав железнодорожного транспорта РФ», передает ТАСС. Билеты, проданные по новому тарифу, можно будет сдать только в случае болезни пассажира или члена его семьи, который едет вместе с ним, в случае смерти члена семьи пассажира или получения пассажиром травмы в результате несчастного случая. Кроме того, вернуть билет можно будет в случае отмены поезда, задержки его отправления или непредоставления пассажиру места, указанного в билете.

    Новый закон должен вступить в силу 1 января 2019 года.

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