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    Глава минздрава Якутии спас жизнь пассажиру с эпилепсией на борту самолета

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    Глава минздрава Якутии спас жизнь пассажиру с эпилепсией на борту самолета

    Глава минздрава Якутии спас жизнь пассажиру с эпилепсией на борту самолета

    Министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков оказал экстренную медицинскую помощь человеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Якутск.

    Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», министр помог человеку, которому стало плохо во время полета. На состояние пассажира обратила внимание бортпроводница. Она и попросила помощи у медиков, летевших этим рейсом.

    В этот момент на борту находились два хирурга — глава республиканского минздрава Михаил Охлопков и врач Якутского онкологического диспансера Татьяна Васильева. Они сразу же поспешили к пассажиру и оказали ему экстренную помощь.

    Ситуацию осложнили повторяющиеся эпилептические приступы, из-за которых больной нуждался в присмотре в течение всего перелета. Поэтому медики и бортпроводники дежурили около него до самого приземления в аэропорту.

    Там больного передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в республиканскую больницу.

    Отмечается, что благодаря своевременной медицинской помощи самолету не пришлось совершать экстренную посадку.

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