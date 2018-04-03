Глава минздрава Якутии спас жизнь пассажиру с эпилепсией на борту самолета

Министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков оказал экстренную медицинскую помощь человеку на борту самолета во время перелета из Москвы в Якутск.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», министр помог человеку, которому стало плохо во время полета. На состояние пассажира обратила внимание бортпроводница. Она и попросила помощи у медиков, летевших этим рейсом.
В этот момент на борту находились два хирурга — глава республиканского минздрава Михаил Охлопков и врач Якутского онкологического диспансера Татьяна Васильева. Они сразу же поспешили к пассажиру и оказали ему экстренную помощь.
Ситуацию осложнили повторяющиеся эпилептические приступы, из-за которых больной нуждался в присмотре в течение всего перелета. Поэтому медики и бортпроводники дежурили около него до самого приземления в аэропорту.
Там больного передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в республиканскую больницу.
Отмечается, что благодаря своевременной медицинской помощи самолету не пришлось совершать экстренную посадку.
В этот момент на борту находились два хирурга — глава республиканского минздрава Михаил Охлопков и врач Якутского онкологического диспансера Татьяна Васильева. Они сразу же поспешили к пассажиру и оказали ему экстренную помощь.
Ситуацию осложнили повторяющиеся эпилептические приступы, из-за которых больной нуждался в присмотре в течение всего перелета. Поэтому медики и бортпроводники дежурили около него до самого приземления в аэропорту.
Там больного передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в республиканскую больницу.
Отмечается, что благодаря своевременной медицинской помощи самолету не пришлось совершать экстренную посадку.
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