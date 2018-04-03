Денис Клявер путешествует во времени на проекте «Ты супер!»

На НТВ завершился отборочный тур вокального конкурса «Ты супер!», и в эти выходные стартует четвертьфинал. С каждым новым выходом на сцену участники шоу все ближе к победе, а значит, еще больше нуждаются в поддержке. Поделиться своим сценическим опытом с Петром Макаренко из Армавира пришёл известный исполнитель Денис Клявер.
16-летний Петя Макаренко три года назад попал в приемную семью и сразу же обрел 11 братьев и сестер. Юноша много занимается вокалом и мечтает стать профессиональным артистом. В четвертьфинале Петр исполнил композицию «День рождения» из репертуара дуэта «Чай вдвоем». Поэтому появление на проекте одного из участников дуэта Дениса Клявера стало лучшей поддержкой для конкурсанта.
Денис Клявер: «У меня ощущения, будто я перенесся на 23 года назад — на свое первое выступление на сцене! Опять в жюри сидит Игорь Яковлевич Крутой. Но я должен заметить, что тогда я выступал вместе со Стасом Костюшкиным, и все равно мы оба очень волновались. Боюсь представить, что бы я чувствовал, если бы был один. Пётр, выйти на сцену в одиночестве — очень мужественный поступок! Ты очень искренний и настоящий исполнитель, я думаю, что творчество — это твой путь!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Узнать подробности встречи участника проекта Петра Макаренко и известного певца Дениса Клявера зрители НТВ смогут 7 апреля, в субботу, в 20:00.
Денис Клявер: «У меня ощущения, будто я перенесся на 23 года назад — на свое первое выступление на сцене! Опять в жюри сидит Игорь Яковлевич Крутой. Но я должен заметить, что тогда я выступал вместе со Стасом Костюшкиным, и все равно мы оба очень волновались. Боюсь представить, что бы я чувствовал, если бы был один. Пётр, выйти на сцену в одиночестве — очень мужественный поступок! Ты очень искренний и настоящий исполнитель, я думаю, что творчество — это твой путь!»
Проект «Ты супер!» телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.
Узнать подробности встречи участника проекта Петра Макаренко и известного певца Дениса Клявера зрители НТВ смогут 7 апреля, в субботу, в 20:00.
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