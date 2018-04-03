В Ижевске спустя 32 года задержан участник трех зверских убийств

В Удмуртии задержан обвиняемый в разбое и убийстве трех человек. Эти преступления, потрясшие правоохранителей своей жестокостью, были совершены аж 32 года назад. Злоумышленник в подробностях рассказал, как вместе с подельниками расправился с тремя соотечественниками, похитил 3,5 рубля и угнал мотоцикл.
Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, все эти преступления произошли в Волгоградской области 9 апреля 1985 года. По информации ведомства, в тот день четверо братьев выпивали алкоголь на похоронах родственницы, как вдруг один из присутствующих на траурной церемонии вспомнил о своем должнике. Вся компания решила, что деньги пора вернуть. Они избили должника, забрали у него 3,5 рубля и свитер, после чего взяли огнестрельное оружие и отправились свататься в один из населенных пунктов Камышинского района, где, как они считали, есть подходящие невесты.
Чтобы не идти пешком, пьяные братья решили подыскать подходящий транспорт и забрели на территорию садоводческого общества. Там их заметил дачный сторож и сделал замечание. Стремительный конфликт закончился убийством. Тело до смерти избитого охранника злоумышленники спрятали в подвале одного из дачных домиков и продолжили путь. Когда им встретился садовод, на участке которого стоял мотоцикл, нетрезвые мужчины решили, что он-то их и отвезет. Отказ поработать водителем стоил мужчине жизни. Его тело с многочисленными травмами позже обнаружили в домике, стоявшем в 300 метрах от принадлежащего убитому участка.
Третьей жертвой пьяной компании стал сторож песчаного карьера, возле которого в угнанном братьями мотоцикле закончился бензин.
Этими преступлениями занялись следователи, было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Угон» УК РСФСР. Фигурантов правоохранителям удалось установить оперативно, но один из братьев скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск. Поиски длились 32 года, 29 марта 2018 года его задержали в Ижевске.
На допросе мужчина рассказал, что все это время скитался по стране, регулярно менял места жительства и старался работать вахтовым методом. Все эти годы задержанный жил по паспорту, полученному законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата, и даже успел три года отсидеть в тюрьме за кражу, совершенную им в Кировской области.
В настоящее время обвиняемый этапирован в Волгоградскую область и уже дал признательные показания. Трое соучастников преступлений, совершенных в 1985 году, уже понесли заслуженное наказание.
Чтобы не идти пешком, пьяные братья решили подыскать подходящий транспорт и забрели на территорию садоводческого общества. Там их заметил дачный сторож и сделал замечание. Стремительный конфликт закончился убийством. Тело до смерти избитого охранника злоумышленники спрятали в подвале одного из дачных домиков и продолжили путь. Когда им встретился садовод, на участке которого стоял мотоцикл, нетрезвые мужчины решили, что он-то их и отвезет. Отказ поработать водителем стоил мужчине жизни. Его тело с многочисленными травмами позже обнаружили в домике, стоявшем в 300 метрах от принадлежащего убитому участка.
Третьей жертвой пьяной компании стал сторож песчаного карьера, возле которого в угнанном братьями мотоцикле закончился бензин.
Этими преступлениями занялись следователи, было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Разбой» и «Угон» УК РСФСР. Фигурантов правоохранителям удалось установить оперативно, но один из братьев скрылся и был объявлен во всесоюзный розыск. Поиски длились 32 года, 29 марта 2018 года его задержали в Ижевске.
На допросе мужчина рассказал, что все это время скитался по стране, регулярно менял места жительства и старался работать вахтовым методом. Все эти годы задержанный жил по паспорту, полученному законно, но по свидетельству о рождении давно умершего троюродного брата, и даже успел три года отсидеть в тюрьме за кражу, совершенную им в Кировской области.
В настоящее время обвиняемый этапирован в Волгоградскую область и уже дал признательные показания. Трое соучастников преступлений, совершенных в 1985 году, уже понесли заслуженное наказание.
Комментарии