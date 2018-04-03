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7 апреля, 13:15
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    Киевский прокурор разделся догола на съемках телешоу: фото

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    • Фото: Телеканал ТЕТ / youtube.com
    Киевский прокурор разделся догола на съемках телешоу: фото

    Киевский прокурор разделся догола на съемках телешоу: фото

    Киевский прокурор разделся догола на съемках телешоу: фото
  • Фото: Телеканал ТЕТ / youtube.com

    • В эфире украинского телевидения прокурор Киевской прокуратуры Олег Билоус и его гражданская жена Диана появились совершенно обнаженными. Они стали победителями развлекательного шоу «ЛавЛавСаr» на канале ТЕТ. Участникам этой передачи устраивают различные испытания, во время одного из них Билоус с подругой оказались полностью раздетыми.

    После этого инцидента киевский прокурор получил выговор за недостойное поведение. Об этом говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП). Сообщается, что на программе Билоус вел себя «некорректно и неприлично», позволял себе нецензурные выражения, целовался с другими участницами проекта, а также «в течение 4 минут находился в обнаженном виде в компании других семи раздетых участников шоу».

    По мнению членов комиссии, прокурор должен был понимать, что его могут узнать судьи, коллеги, полицейские, следовательно, он сознательно нарушил требования закона Украины «О прокуратуре» и кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров.

    Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подчеркнула, что Билоус «должен был избегать действий, которые могли повредить его репутации и авторитету прокуратуры, а также вызвать негативный общественный резонанс», передает РИА Новости Украина.

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