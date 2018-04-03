В московской больнице пациент зарезал соседа по палате за громкие стоны

Пациента одной из больниц на западе Москвы нашли убитым в палате. Мужчина скончался ночью от ножевых ранений.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тело мужчины 1965 года рождения нашли во вторник утром в палате городской больницы на улице Алабьева. Он был убит двумя ударами ножа.



По данным следствия, в убийстве подозревается сосед по палате 1948 года рождения. Он рассказал следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать. Примечательно, что в ночь убийства в палате находились и другие пациенты.



Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи допрашивают сотрудников больницы и пациентов. После осмотра и разрешения врачей продолжится допрос подозреваемого.







