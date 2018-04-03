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7 апреля, 13:15
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    В московской больнице пациент зарезал соседа по палате за громкие стоны

    4 комментария
    • Фото: СК РФ
    В московской больнице пациент зарезал соседа по палате за громкие стоны

    В московской больнице пациент зарезал соседа по палате за громкие стоны

    В московской больнице пациент зарезал соседа по палате за громкие стоны
  • Фото: СК РФ

    • Пациента одной из больниц на западе Москвы нашли убитым в палате. Мужчина скончался ночью от ножевых ранений.

    Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, тело мужчины 1965 года рождения нашли во вторник утром в палате городской больницы на улице Алабьева. Он был убит двумя ударами ножа.

    По данным следствия, в убийстве подозревается сосед по палате 1948 года рождения. Он рассказал следователям, что потерпевший стонал и мешал ему спать. Примечательно, что в ночь убийства в палате находились и другие пациенты.

    Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи допрашивают сотрудников больницы и пациентов. После осмотра и разрешения врачей продолжится допрос подозреваемого.



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