Цена американского покровительства: почему план Маршалла до сих пор актуален

Ровно 70 лет назад президент США Гарри Трумэн подписал закон «Об экономическом сотрудничестве». Этот проект больше известен как план Маршалла. Он предусматривал оказание поддержки европейским странам, пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Под предлогом восстановления Европы Соединенные Штаты перевели местным правительствам более 10 миллиардов долларов. Но главной целью этой программы, пожалуй, можно назвать сдерживание СССР.

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«План Маршалла — это экономическая поддержка странам, сохранившим свою свободу. Американские ресурсы, оборудование, еда и все прочее необходимое, чтобы поддержать страны, выбравшие демократию», — говорится в американском пропагандистском ролике 1947 года, который от действительности ушел не очень далеко. Согласно плану Маршалла, США предоставляли помощь только тем странам, которые согласились выгнать из правительства коммунистов. Экономические преференции в обмен на идеологическую подчиненность. Через 2 года после Второй мировой Америка боялась, что вся Европа окажется под влиянием СССР, поэтому Штаты решили действовать.



Программа восстановления Европы, как ее назвали, шла бойко. В течении 4 лет Америка предоставила 16 европейским странам порядка 12 миллиардов долларов безвозмездной помощи, это свыше 100 миллиардов долларов по нынешнему курсу. Оказывая помощь, Штаты не забывали о себе. Больше половины закачанных в Европу денег вернулись через океан, в Америку. Оборудование и продукты европейские страны закупали у американских производителей, которых война не коснулась. Именно тогда доллар стал главной резервной валютой мира.



Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук, политолог: «Благодаря плану Маршалла появилась так называемая наднациональная валютная система, которая смогла проглотить огромное количество рынков, эти рынки стали управляемы через доллар США Соединенными Штатами Америки».



С расширением американского экономического плацдарма в Европе стал расти и политический. В США тогда началась первая антисоветская кампания, тогда тоже выявляли «русских агентов влияния», Европа проследовала курсом старшего брата.



Владимир Батюк, руководитель центра региональных аспектов военной политики США ИСКРАН: «Отделить политику от экономики не получается, и, конечно, администрация Трумэна преследовала не только экономические цели, но и чисто политические, а именно не допустить превращения Западной Европы в зону советского влияния».



Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, неудивительно, что уже через 2 года после старта плана Маршалла 12 стран, получавших американскую экономическую помощь, подписали с США и военный договор. Так началось формирование НАТО, тогда же началась холодная война.



Сергей Судаков: «Вы готовы принять американское превосходство только в том случае, если вы готовы поделиться частью своего суверенитета. То есть вы готовы отдать свои голоса, готовы отдать суверенное принятие решений, вы готовы отдать часть руководства своей страной другой стране. То есть, по большому счету, это механизм ручного управления другими странами. Так вот огромное количество стран пошло по принципу, что им легче уступить часть своего суверенитета Соединенным Штатам и получить глобальную крышу, покровительство».



Николя Шаррас, политолог (Франция): «У нас в Европе говорят: когда Европа болеет, в США кашляют. Вот как мы зависим от США до сих пор».



Официально план Маршалла перестал работать в 1951 году, но его политическая составляющая, правда, с заменой «советский» на «русский», похоже, актуальна до сих пор. В этой связи и нынешняя стратегия Америки, недавно представленная Трампом, вполне в духе старого плана: укрепление американского влияния в мире, мир через силу, то есть усиление военного присутствия. Все это было придумано еще 7 десятилетий назад.