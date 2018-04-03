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    США рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена. США, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена

    США рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена

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    США рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена

    США рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена

    США рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена

      США примут решение о возможной экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями его в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова.

      В американском Минюсте отметили, что рассмотрят подобный запрос, когда документы по этому делу предоставит правительство Турции. Накануне ордер на арест Гюлена и семерых его соратников выдал турецкий суд.

      Гюлена считают главным организатором покушения на российского посла Андрея Карлова. Он погиб от выстрела террориста на фотовыставке в Анкаре в декабре 2016 года.

      Убийца дипломата — охранник, его ликвидировали прямо на месте. Позже выяснилось, что террорист входил в запрещенную организацию, созданную Гюленом. Власти Турции также обвиняют проповедника в попытке госпереворота двухлетней давности и уже неоднократно обращались к американскому правительству с требованием экстрадировать Гюлена на родину. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

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