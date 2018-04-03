США рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена

США примут решение о возможной экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в связи с обвинениями его в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова.

350 США

Турция

В американском Минюсте отметили, что рассмотрят подобный запрос, когда документы по этому делу предоставит правительство Турции. Накануне ордер на арест Гюлена и семерых его соратников выдал турецкий суд.



Гюлена считают главным организатором покушения на российского посла Андрея Карлова. Он погиб от выстрела террориста на фотовыставке в Анкаре в декабре 2016 года.



Убийца дипломата — охранник, его ликвидировали прямо на месте. Позже выяснилось, что террорист входил в запрещенную организацию, созданную Гюленом. Власти Турции также обвиняют проповедника в попытке госпереворота двухлетней давности и уже неоднократно обращались к американскому правительству с требованием экстрадировать Гюлена на родину. Сам подозреваемый свою вину отрицает.