Дорога в будущее: как в Крыму идет строительство федеральной трассы «Таврида»

В Крыму полным ходом ведется строительство автотрассы «Таврида», которая соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя и будет включать в себя 20 транспортных развязок и более 120 технических сооружений. Но уже сейчас есть чему удивляться. В процессе строительства были обнаружены сотни археологических находок.

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Бригадир бетонщиков Дмитрий Рак строит трассу «Таврида» прямо у порога собственного дома. Новая магистраль стрелой прорезает крымские степи и ведет к курортам Южного берега Крыма.



Дмитрий Рак, строитель: «Приходим на место, чистое поле просто. Я фотографирую, поэтапно фотографирую, чтобы детям показать как было и как стало».



Трасса «Таврида» для Крыма — настоящая дорога жизни, логическое продолжение Крымского моста. Кроме стратегических задач, а именно удешевления доставки грузов, есть и задачи туристическо-эстетические. Маршрут трассы новый, видовой. Строительство трассы стало большой археологической экспедицией. Все находки ученые консервируют, а рядом открываются площадки для туристов.



Это не известные «потёмкинские деревни», это — настоящий Потёмкинский мост, который светлейший князь построил в Крыму к приезду императрицы Екатерины II. Остатки этого моста нашли строители трассы «Таврида», как и тысячи других археологических артефактов.



Как передает корреспондент Олег Крючков, 250 километров четыркхполосной магистрали — это 18 огромных транспортных развязок и около 40 мостов и путепроводов. Путь к курортам Южного берега Крыма сократится на несколько часов.



Сергей Карпов, председатель комитета дорожного хозяйства Республики Крым: «Здесь смогут ездить любые фуры до 70 тонн. Расчетная скорость у нас — 120 километров в час, но есть ограничения по правилам дорожного движения, мы берем беспрерывную скорость 90 километров в час».



«Таврида» станет первой российской трассой нового поколения. Асфальтобетонная смесь составляется отдельно для каждого участка трассы. Учитываются климатические особенности, рельеф и возможные нагрузки. У каждого из трех слоев покрытия — свой рецепт. 12 лет до первого ремонта асфальта — это, пожалуй, главный показатель, которое важен для автомобилистов.



Андрей Волков, главный технолог: «От 58 до 64 сантиметров только щебня. Сначала была щебеночная подготовка основания, потом идут 3 слоя. Суммарно это от 78 до 84 сантиметров».



К концу этого года движение откроют по двум полосам, еще два года понадобятся дорожникам на достройку мостов и путепроводов.