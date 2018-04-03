Россия может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии

Россельхознадзор обнаружил факт реэкспорта египетского картофеля из Белоруссии. При повторном нарушении ведомство грозит запретить ввоз в РФ картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами.

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Россельхознадзор

Как сообщает служба, при проверке 18 тонн картофеля, поступившего из Белоруссии, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение. Груз будет возвращен отправителю.



Из сообщения Россельхознадзора: «В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Белоруссии в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов».



Поставки картофеля из Египта в РФ разрешены только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов.