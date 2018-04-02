Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon отправилась к МКС

Носитель стартовал с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта. Через 11 минут после старта грузовой корабль успешно отделился от ракеты-носителя.Ранее НАСА сообщало, что очередной рейс американского грузового корабля к МКС состоится не раньше 2 апреля. Ракета прибудет на станцию в среду, 4 апреля, и будет оставаться на орбите около месяца. Dragon доставит на МКС около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.Как сообщало НАСА накануне старта, на орбитальную станцию будут доставлены устройства и материалы для новых научных исследований, в том числе новейшая многофункциональная платформа, на которой члены экипажа смогут одновременно проводить до 12 научных экспериментов.Также на станцию отправилось оборудование для исследований по влиянию грозовых штормов на земную атмосферу, а также новая компактная система для выращивания овощей в условиях невесомости.