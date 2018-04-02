Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon отправилась к МКС

Американская компания SpaceX запустила в понедельник
ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Носитель стартовал с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Отделение первой ступени ракеты-носителя, для которой это уже второй запуск, произошло через три минуты после старта. Через 11 минут после старта грузовой корабль успешно отделился от ракеты-носителя.
Ранее НАСА сообщало, что очередной рейс американского грузового корабля к МКС состоится не раньше 2 апреля. Ракета прибудет на станцию в среду, 4 апреля, и будет оставаться на орбите около месяца. Dragon доставит на МКС около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.
Как сообщало НАСА накануне старта, на орбитальную станцию будут доставлены устройства и материалы для новых научных исследований, в том числе новейшая многофункциональная платформа, на которой члены экипажа смогут одновременно проводить до 12 научных экспериментов.
Также на станцию отправилось оборудование для исследований по влиянию грозовых штормов на земную атмосферу, а также новая компактная система для выращивания овощей в условиях невесомости.
Ранее НАСА сообщало, что очередной рейс американского грузового корабля к МКС состоится не раньше 2 апреля. Ракета прибудет на станцию в среду, 4 апреля, и будет оставаться на орбите около месяца. Dragon доставит на МКС около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.
Как сообщало НАСА накануне старта, на орбитальную станцию будут доставлены устройства и материалы для новых научных исследований, в том числе новейшая многофункциональная платформа, на которой члены экипажа смогут одновременно проводить до 12 научных экспериментов.
Также на станцию отправилось оборудование для исследований по влиянию грозовых штормов на земную атмосферу, а также новая компактная система для выращивания овощей в условиях невесомости.
LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:30pm ET, @SpaceX’s #Dragon cargo spacecraft leaves Earth packed with almost 5,800 pounds of @ISS_Research, science and crew supplies for @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/mOpoJj4W4y— NASA (@NASA) 2 апреля 2018 г.
Main engine cutoff (MECO) is confirmed. Watch as @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle continues toward @Space_Station: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/WsKWtSsdB2— NASA (@NASA) 2 апреля 2018 г.
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