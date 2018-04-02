Круизные лайнеры будут заходить в Петербург круглый год

Сегодня стало известно о новых мерах по увеличению пассажиропотока в городе на Неве. Ключевую роль в этом станет играть порт «Морской фасад».

С января 2019 года круизное сообщение по Балтике станет круглогодичным и паромы будут отправляться от комплекса «Морской фасад». Это позволит существенно увеличить туристический пассажиропоток. Сегодня об этом на встрече с депутатами Заксобрания сообщила заместитель председателя комитета по туризму.



По словам Наны Гвичия, в 2018-м Петербург посетят рекордные восемь миллионов человек. Уже третий год подряд туристический рынок Северной столицы признается самым перспективным в Европе.



Возможно, поэтому в сентябре прошлого года было принято решение, что следующая генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН в 2019 году пройдет именно в Санкт-Петербурге.