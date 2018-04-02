Морские дьяволы. Северные рубежи <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Северные рубежи 16+
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  
    Круизные лайнеры будут заходить в Петербург круглый год. Санкт-Петербург, корабли и суда, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКруизные лайнеры будут заходить в Петербург круглый год

    Круизные лайнеры будут заходить в Петербург круглый год

    комментировать

    Круизные лайнеры будут заходить в Петербург круглый год

    Круизные лайнеры будут заходить в Петербург круглый год

      Сегодня стало известно о новых мерах по увеличению пассажиропотока в городе на Неве. Ключевую роль в этом станет играть порт «Морской фасад».

      С января 2019 года круизное сообщение по Балтике станет круглогодичным и паромы будут отправляться от комплекса «Морской фасад». Это позволит существенно увеличить туристический пассажиропоток. Сегодня об этом на встрече с депутатами Заксобрания сообщила заместитель председателя комитета по туризму.

      По словам Наны Гвичия, в 2018-м Петербург посетят рекордные восемь миллионов человек. Уже третий год подряд туристический рынок Северной столицы признается самым перспективным в Европе.

      Возможно, поэтому в сентябре прошлого года было принято решение, что следующая генеральная ассамблея Всемирной туристской организации ООН в 2019 году пройдет именно в Санкт-Петербурге.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru