«Зениту» «вырастили» белую траву

Информационный сюжет о прорыве в области генетики с участием петербургской команды оказался первоапрельской шуткой.
«Зенит» борется за экологию. В официальных аккаунтах клуб опубликовал видео, в котором объявил о поистине научном прорыве. Совместно с японскими учеными агрономы вывели новый сорт белой травы, которая должна заменить разметку поля на стадионе.
Сейчас во всем мире ее наносят краской, которая слишком токсичная, вредит окружающей среде и вообще не отстирывается с формы игроков. В информационном сюжете сказано, что с «Зенитом» сотрудничает азиатская компания Arasiama Agrotechnologies.
Такааки Инокучи, ведущий грассолог компании: «Несколько лет назад „Зенит“ обратился к нам с идеей создать белую траву. Моя команда занималась многими сложными проектами, но предложение „Зенита“ стало настоящим вызовом. На протяжении двух с половиной лет мы исследовали, скрещивали различные сорта. Нам удалось замедлить процесс фотосинтеза за счет клеточной мутации. В итоге мы добились своей цели и первыми в мире создали белую траву. Вместе с „Зенитом“ мы создали новую страницу в истории грассологии».
Всё получилось правдоподобно за одним исключением: видео появилось 1 апреля и стало настоящим розыгрышем для болельщиков и журналистов.
Сейчас во всем мире ее наносят краской, которая слишком токсичная, вредит окружающей среде и вообще не отстирывается с формы игроков. В информационном сюжете сказано, что с «Зенитом» сотрудничает азиатская компания Arasiama Agrotechnologies.
Такааки Инокучи, ведущий грассолог компании: «Несколько лет назад „Зенит“ обратился к нам с идеей создать белую траву. Моя команда занималась многими сложными проектами, но предложение „Зенита“ стало настоящим вызовом. На протяжении двух с половиной лет мы исследовали, скрещивали различные сорта. Нам удалось замедлить процесс фотосинтеза за счет клеточной мутации. В итоге мы добились своей цели и первыми в мире создали белую траву. Вместе с „Зенитом“ мы создали новую страницу в истории грассологии».
Всё получилось правдоподобно за одним исключением: видео появилось 1 апреля и стало настоящим розыгрышем для болельщиков и журналистов.
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