В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

С предложением размещать игровые зоны и кинотеатры только на нижних этажах торговых центров ранее выступила группа депутатов от «Единой России». Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что принять такой документ могут уже в этом году.Владельцы кинотеатров отнеслись к предложению осторожно., объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям: «В целом мы поддерживаем эту инициативу, но считаем, что она возможна только в отношении строительства новых кинотеатров, потому что в текущем строительстве она практически неосуществима. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах нужно больше внимания уделять исправности и соответствию нормам противопожарной безопасности».В «Киномаксе» агентству РБК сообщили, что переселение кинотеатров на нижние этажи может «сломать» торговым центрам экономику, потому что фудкорты тоже придется переносить и думать, кто займет площади наверху.А в сети кинотеатров «Каро» считают, что почти во всех действующих торговых центрах перенести кинозалы вниз невозможно, а размещение их на последних этажах — это мировая практика.