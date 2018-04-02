В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ

В Госдуме предложили размещать кинотеатры и детские площадки только на первых этажах торговых центров. Кинотеатры надеются, что эта идея затронет только новые торговые центры.
С предложением размещать игровые зоны и кинотеатры только на нижних этажах торговых центров ранее выступила группа депутатов от «Единой России». Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что принять такой документ могут уже в этом году.
Владельцы кинотеатров отнеслись к предложению осторожно.
Александра Артамонова, объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям: «В целом мы поддерживаем эту инициативу, но считаем, что она возможна только в отношении строительства новых кинотеатров, потому что в текущем строительстве она практически неосуществима. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах нужно больше внимания уделять исправности и соответствию нормам противопожарной безопасности».
В «Киномаксе» агентству РБК сообщили, что переселение кинотеатров на нижние этажи может «сломать» торговым центрам экономику, потому что фудкорты тоже придется переносить и думать, кто займет площади наверху.
А в сети кинотеатров «Каро» считают, что почти во всех действующих торговых центрах перенести кинозалы вниз невозможно, а размещение их на последних этажах — это мировая практика.
Владельцы кинотеатров отнеслись к предложению осторожно.
Александра Артамонова, объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям: «В целом мы поддерживаем эту инициативу, но считаем, что она возможна только в отношении строительства новых кинотеатров, потому что в текущем строительстве она практически неосуществима. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах нужно больше внимания уделять исправности и соответствию нормам противопожарной безопасности».
В «Киномаксе» агентству РБК сообщили, что переселение кинотеатров на нижние этажи может «сломать» торговым центрам экономику, потому что фудкорты тоже придется переносить и думать, кто займет площади наверху.
А в сети кинотеатров «Каро» считают, что почти во всех действующих торговых центрах перенести кинозалы вниз невозможно, а размещение их на последних этажах — это мировая практика.
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