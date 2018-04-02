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    Актер и самый гибкий человек планеты получил 22 года за педофилию и детскую порнографию

    3 комментария
    • Кадр из фильма «Платон», реж. Вартан Акопян, Кинокомпания «Питон», 2008
    Актер и самый гибкий человек планеты получил 22 года за педофилию и детскую порнографию

    Актер и самый гибкий человек планеты получил 22 года за педофилию и детскую порнографию

    Актер и самый гибкий человек планеты получил 22 года за педофилию и детскую порнографию
  • Кадр из фильма «Платон», реж. Вартан Акопян, Кинокомпания «Питон», 2008

    • Мухтар Гусенгаджиев, известный по сериалам «Последний из Магикян» и «Дорогая Маша Березина», признан виновным в сексуальных преступлениях против детей и изготовлении детской порнографии.

    Приговором Таганского суда актеру назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве: «Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего Мухтара Гусенгаджиева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ и ст. 242.2 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов“)».

    смотретьАктер Мухтар Гусенгаджиев задержан по подозрению в педофилии
    Актер Мухтар Гусенгаджиев задержан по подозрению в педофилии
    С 2012-го по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей родственников и знакомых. Во время обысков дома у обвиняемого были обнаружены порнографические видеозаписи с детьми.

    Мухтар Гусенгаджиев — актер цирка, кино и телевидения. Снимался в таких сериалах, как «Последний из Магикян», «Дорогая Маша Березина». Кроме того, он был ведущим специалистом Федерации йоги России, также был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый гибкий мужчина планеты.

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