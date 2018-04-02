Актер и самый гибкий человек планеты получил 22 года за педофилию и детскую порнографию

Мухтар Гусенгаджиев, известный по сериалам «Последний из Магикян» и «Дорогая Маша Березина», признан виновным в сексуальных преступлениях против детей и изготовлении детской порнографии.
Приговором Таганского суда актеру назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве: «Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего Мухтара Гусенгаджиева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ и ст. 242.2 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов“)».
С 2012-го по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей родственников и знакомых. Во время обысков дома у обвиняемого были обнаружены порнографические видеозаписи с детьми.
Мухтар Гусенгаджиев — актер цирка, кино и телевидения. Снимался в таких сериалах, как «Последний из Магикян», «Дорогая Маша Березина». Кроме того, он был ведущим специалистом Федерации йоги России, также был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый гибкий мужчина планеты.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве: «Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 53-летнего Мухтара Гусенгаджиева. Он признан виновным по ч. 4 ст. 132 УК РФ и ст. 242.2 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов“)».
С 2012-го по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей родственников и знакомых. Во время обысков дома у обвиняемого были обнаружены порнографические видеозаписи с детьми.
Мухтар Гусенгаджиев — актер цирка, кино и телевидения. Снимался в таких сериалах, как «Последний из Магикян», «Дорогая Маша Березина». Кроме того, он был ведущим специалистом Федерации йоги России, также был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый гибкий мужчина планеты.
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