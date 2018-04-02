Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии в Дагестан

Каспийская флотилия ВМФ России будет переведена из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.
Сергей Шойгу: «Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно».
Данная мера, отметил Шойгу, призвана укрепить безопасность в Каспийском регионе.
По данным источника РИА Новости, перевод Каспийской флотилии в Каспийск может начаться в 2019 году. При этом собеседник агентства не исключил сдвигов сроков «вправо».
Данная мера, отметил Шойгу, призвана укрепить безопасность в Каспийском регионе.
По данным источника РИА Новости, перевод Каспийской флотилии в Каспийск может начаться в 2019 году. При этом собеседник агентства не исключил сдвигов сроков «вправо».
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