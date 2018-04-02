Избиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео

Полицейские Нижнего Новгорода разыскивают преступника, который жестоко избил пенсионерку. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как пожилая женщина с сумкой и пакетами возвращается из магазина, заходит в подъезд, следом за ней — мужчина в черной шапке. Как только за женщиной закрывается дверь, злоумышленник вырывает у нее сумку. Пенсионерка пытается сопротивляться, но силы не равны.



Налетчик ударил женщину несколько раз по лицу, после чего она упала. На шум и крики выбежал сосед и попытался догнать нападавшего, но злоумышленнику удалось скрыться.