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    Избиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео. видеонаблюдение, драки и избиения, Нижний Новгород. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзбиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео

    Избиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео

    1 комментарий
    Избиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео

    Избиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео

    Избиение пенсионерки грабителем в Нижнем Новгороде попало на видео

      Полицейские Нижнего Новгорода разыскивают преступника, который жестоко избил пенсионерку. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

      На кадрах видно, как пожилая женщина с сумкой и пакетами возвращается из магазина, заходит в подъезд, следом за ней — мужчина в черной шапке. Как только за женщиной закрывается дверь, злоумышленник вырывает у нее сумку. Пенсионерка пытается сопротивляться, но силы не равны.

      Налетчик ударил женщину несколько раз по лицу, после чего она упала. На шум и крики выбежал сосед и попытался догнать нападавшего, но злоумышленнику удалось скрыться.

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