Братаны <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Братаны 16+
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  

    Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона детектива «Пёс»

    2 комментария
    Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона детектива «Пёс»

    Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона детектива «Пёс»

    Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона детектива «Пёс»

    Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона детективного сериала «Пёс», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов. История о страже закона и его четырехлапом напарнике очень полюбилась телезрителям: предыдущий сезон стал лучшим сериалом 2017 года в эфире НТВ, многократно становясь лидером прайм-тайма.

    В новом сезоне Максим Максимов (Никита Панфилов) продолжит раскрывать преступления вместе с немецкой овчаркой по кличке Пёс. Очередные приключения друзей начнутся с того, что в витрину кафе, где сидит Макс, въедет горящий автомобиль, у водителя которого нет головы.

    Подозреваемого в убийстве быстро задержат с множеством улик, но Максимов останется уверен, что пойман не тот человек. Макса отстранят от расследования, но предложат стать «адвокатом» подозреваемого и доказать его невиновность. Так, герою придется провести расследование в непривычной для себя роли.

    смотретьОстросюжетный сериал «Пёс-2». 48-я серия
    Остросюжетный сериал «Пёс-2». 48-я серия
    Съемки проекта «Пёс» идут уже несколько лет, и за это время Никита Панфилов и овчарка Граф стали настоящими друзьями. Граф опытный актер, но, по собачьим меркам, уже достиг почтенного возраста. Когда создатели приступили к съемкам, то стало понятно, что трюковые сцены выполнять ему стало трудно. Теперь в постановочно сложных сценах снимается его лохматый родственник.

    Никита Панфилова: «С Графом, конечно, хорошо работается, мы привыкли за три года друг к другу, но сейчас работает его сын, которого зовут Мухтар».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru