Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового сезона детектива «Пёс»

Телеканал НТВ приступил к съемкам нового сезона детективного сериала «Пёс», главную роль в котором исполняет Никита Панфилов. История о страже закона и его четырехлапом напарнике очень полюбилась телезрителям: предыдущий сезон стал лучшим сериалом 2017 года в эфире НТВ, многократно становясь лидером
прайм-тайма.
В новом сезоне Максим Максимов (Никита Панфилов) продолжит раскрывать преступления вместе с немецкой овчаркой по кличке Пёс. Очередные приключения друзей начнутся с того, что в витрину кафе, где сидит Макс, въедет горящий автомобиль, у водителя которого нет головы.
Подозреваемого в убийстве быстро задержат с множеством улик, но Максимов останется уверен, что пойман не тот человек. Макса отстранят от расследования, но предложат стать «адвокатом» подозреваемого и доказать его невиновность. Так, герою придется провести расследование в непривычной для себя роли.
Съемки проекта «Пёс» идут уже несколько лет, и за это время Никита Панфилов и овчарка Граф стали настоящими друзьями. Граф опытный актер, но, по собачьим меркам, уже достиг почтенного возраста. Когда создатели приступили к съемкам, то стало понятно, что трюковые сцены выполнять ему стало трудно. Теперь в постановочно сложных сценах снимается его лохматый родственник.
Никита Панфилова: «С Графом, конечно, хорошо работается, мы привыкли за три года друг к другу, но сейчас работает его сын, которого зовут Мухтар».
Подозреваемого в убийстве быстро задержат с множеством улик, но Максимов останется уверен, что пойман не тот человек. Макса отстранят от расследования, но предложат стать «адвокатом» подозреваемого и доказать его невиновность. Так, герою придется провести расследование в непривычной для себя роли.
Съемки проекта «Пёс» идут уже несколько лет, и за это время Никита Панфилов и овчарка Граф стали настоящими друзьями. Граф опытный актер, но, по собачьим меркам, уже достиг почтенного возраста. Когда создатели приступили к съемкам, то стало понятно, что трюковые сцены выполнять ему стало трудно. Теперь в постановочно сложных сценах снимается его лохматый родственник.
Никита Панфилова: «С Графом, конечно, хорошо работается, мы привыкли за три года друг к другу, но сейчас работает его сын, которого зовут Мухтар».
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