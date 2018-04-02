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    История подмены младенцев в роддоме — в премьерном выпуске ток-шоу «ДНК» на НТВ. НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИстория подмены младенцев в роддоме — в премьерном выпуске ток-шоу «ДНК» на НТВ

    История подмены младенцев в роддоме — в премьерном выпуске ток-шоу «ДНК» на НТВ

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    История подмены младенцев в роддоме — в премьерном выпуске <nobr>ток-шоу</nobr> «ДНК» на НТВ

    История подмены младенцев в роддоме — в премьерном выпуске ток-шоу «ДНК» на НТВ

    История подмены младенцев в роддоме — в премьерном выпуске <nobr>ток-шоу</nobr> «ДНК» на НТВ

      Сегодня на НТВ — большая премьера. Телеканал запускает новое ток-шоу «ДНК». Его герои пройдут генетическую экспертизу, чтобы доказать отцовство, добиться алиментов или просто найти своих родственников.

      Оксана — героиня первого выпуска — хочет узнать, почему ее новорожденная дочь оказалась мальчиком. Акушерки сказали женщине, что у нее девочка, и это подтверждали и все документы.

      Женщина уверена, что малыша подменили или попросту перепутали. Что показал тест ДНК, станет известно сегодня в 17:20 на НТВ в премьерном выпуске ток-шоу.

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