Сегодня на НТВ — большая премьера. Телеканал запускает новое
ток-шоу «ДНК». Его герои пройдут генетическую экспертизу, чтобы доказать отцовство, добиться алиментов или просто найти своих родственников.
Оксана — героиня первого выпуска — хочет узнать, почему ее новорожденная дочь оказалась мальчиком. Акушерки сказали женщине, что у нее девочка, и это подтверждали и все документы.
Женщина уверена, что малыша подменили или попросту перепутали. Что показал тест ДНК, станет известно сегодня в 17:20 на НТВ в премьерном выпуске ток-шоу.
Женщина уверена, что малыша подменили или попросту перепутали. Что показал тест ДНК, станет известно сегодня в 17:20 на НТВ в премьерном выпуске ток-шоу.
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