В Госдуму внесен законопроект о блокировке в Интернете порочащих данных

В Госдуму внесен законопроект, уточняющий механизм блокировки в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц.

Авторами инициативы выступила группа депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.



Суть предложения заключается в принудительной блокировке в Интернете не соответствующих действительности сведений, если лицо, распространившее эту информацию, не удалило ее в установленные судом сроки.



Из пояснительной записки: «Специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».