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    В Госдуму внесен законопроект о блокировке в Интернете порочащих данных

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    В Госдуму внесен законопроект о блокировке в Интернете порочащих данных

    В Госдуму внесен законопроект о блокировке в Интернете порочащих данных

    В Госдуму внесен законопроект, уточняющий механизм блокировки в Интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц.

    Авторами инициативы выступила группа депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

    Суть предложения заключается в принудительной блокировке в Интернете не соответствующих действительности сведений, если лицо, распространившее эту информацию, не удалило ее в установленные судом сроки.

    Из пояснительной записки: «Специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».

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