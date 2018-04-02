Насильнику и убийце школьницы дали пожизненный срок в Приморье

Суд в Приморье приговорил к пожизненному лишению свободы 26-летнего мужчину, которого признали виновным в убийстве ребенка и 18 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности детей.

Установлено, что в сентябре 2015 года мужчина заманил в свой автомобиль 10-летнюю девочку, завез на пустырь, избил, надругался и убил. Преступление не удалось раскрыть по горячим следам, но автомобиль мужчины заметили недалеко от места преступления. Вскоре под давлением улик злоумышленник признался в убийстве ребенка.



Кроме того, следователи выяснили, что с лета 2015 года до весны 2016 года мужчина совершил ряд преступлений против половой неприкосновенности детей. Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, двух его соучастников приговорили к 3,5 и 4 годам лишения свободы.



Из сообщения СУ СК по Приморскому краю: «Мужчина признан виновным в совершении 18 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей. Кроме того, по двум эпизодам преступлений признаны виновными его сообщники — мужчина и женщина, которые также принимали участие в применении сексуального насилия в отношении детей».

