Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на
63-м году жизни.
О смерти Угарова сообщается на странице театра в Facebook.
Помимо Театра.doc Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».
Помимо Театра.doc Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».
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