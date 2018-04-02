Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни.

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О смерти Угарова сообщается на странице театра в Facebook.







Помимо Театра.doc Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

