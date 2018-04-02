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    Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

    Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров

    Умер художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Художественный руководитель и основатель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63-м году жизни.

    О смерти Угарова сообщается на странице театра в Facebook.



    Помимо Театра.doc Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля «Новая драма» (ныне — «Новая пьеса») и фестиваля молодой драматургии «Любимовка».

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