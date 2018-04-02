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    Корабли Каспийской флотилии уничтожили условного противника ракетами «Калибр»

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    Корабли Каспийской флотилии уничтожили условного противника ракетами «Калибр»

    Корабли Каспийской флотилии уничтожили условного противника ракетами «Калибр»

    Боевые расчеты загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух» провели совместные учения с экипажами кораблей Каспийской флотилии по обнаружению и уничтожению условного противника.

    Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, «в ходе учений расчетами радиолокационной станции была обнаружена группа надводных кораблей и палубные вертолеты морской авиации».

    Вадим Астафьев: «По подтвержденной информации от разведчиков Каспийской флотилии цели были идентифицированы как условный противник».

    Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», а также малых ракетных кораблей «Град Свияжск» и «Великий Устюг» получили данные по приближающимся объектам от станции «Подсолнух» и распределили цели для нанесения одновременного эффективного ракетного удара. Условный противник был уничтожены ракетным комплексом «Калибр».

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