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    Два человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде. ДТП, Нижний Новгород, мосты, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДва человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

    Два человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

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    • Фото: novgorod_52 /vk.com
    Два человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

    Два человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

    Два человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде
    • Фото: novgorod_52 /vk.com

      • Столкновение автомобилей Volvo и BMW в Нижнем Новгороде унесло жизни двух человек, еще трое госпитализированы.

      Как сообщили ТАСС в УГИБДД ГУВД по Нижегородской области, ДТП произошло на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вечером в воскресенье. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo.

      В ведомстве сообщили, что погибли водитель Volvo 1975 года рождения и один из пассажиров автомобиля BMW. Водитель BMW, а также еще два его пассажира госпитализированы с различными травмами.

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