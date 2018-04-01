Два человека погибли в крупном ДТП на мосту в Нижнем Новгороде

Столкновение автомобилей Volvo и BMW в Нижнем Новгороде унесло жизни двух человек, еще трое госпитализированы.
Как сообщили ТАСС в УГИБДД ГУВД по Нижегородской области, ДТП произошло на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде вечером в воскресенье. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo.
В ведомстве сообщили, что погибли водитель Volvo 1975 года рождения и один из пассажиров автомобиля BMW. Водитель BMW, а также еще два его пассажира госпитализированы с различными травмами.
В ведомстве сообщили, что погибли водитель Volvo 1975 года рождения и один из пассажиров автомобиля BMW. Водитель BMW, а также еще два его пассажира госпитализированы с различными травмами.
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