Ляшко обогнал Гройсмана и Порошенко по задекларированным доходам

Лидер «Радикальной партии», депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко задекларировал за 2017 год больше доходов, чем президент Пётр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

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Согласно декларации, Ляшко получил за прошлый год 20,6 миллиона гривен (около 780 тысяч долларов по курсу Нацбанка). При этом большая часть средств (около 600 тысяч долларов) — это доход от отчуждения недвижимости. Также Ляшко получал зарплату, проценты от вкладов, доходы от сдачи имущества в аренду. Еще около 20,6 тысячи долларов он выиграл в лотерею «Фаворит спорт».



Ранее пресс-служба президента Украины сообщала, что Пётр Порошенко задекларировал за 2017 год доходы в размере 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил в прошлом году доходы на сумму около 650 тысяч долларов.