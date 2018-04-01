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    В Братске канатоходец упал с высоты на арену цирка: видео. артисты, Иркутская область, несчастные случаи, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Братске канатоходец упал с высоты на арену цирка: видео

    В Братске канатоходец упал с высоты на арену цирка: видео

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    В Братске канатоходец упал с высоты на арену цирка: видео

    В Братске канатоходец упал с высоты на арену цирка: видео

    В Братске канатоходец упал с высоты на арену цирка: видео

      Во время гастролей «Цирка династии Довгалюк» в Братске канатоходец сорвался с высоты и проломил покрытие на арене. Падение попало на видео.

      Канатоходец, который выполнял трюк под куполом цирка, потерял равновесие и рухнул с высоты в несколько метров. Причиной стал ослабший трос, по которому перемещался трюкач. Инцидент был зафиксирован на камеру.

      После падения на помощь артисту бросились сотрудники цирка. Упавший мужчина проломил покрытие арены, но с поддержкой сумел подняться и даже поклонился публике. После этого его увели за кулисы. На записи видно, что пострадавший держался за левую руку.

      На странице цирка в соцсети «ВКонтакте» зрители пишут, что «очень переживали за Сергея». Как выяснилось, после падения артист повторно вышел на сцену и выполнил номер с перевязанной рукой. Также зрители попросили организовать для такого опасного номера страховку, например, установить батут под тросом. Администрация цирка в свою очередь заверила, что канатоходец серьезно не пострадал — у него ушиб руки.

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