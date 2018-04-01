«Зенит» обыграл на выезде «Уфу» и вышел на третье место

Петербургский «Зенит» одержал выездную победу над «Уфой» в матче
24-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, проходившая в метель, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл на 17-й минуте защитник петербуржцев Бранислав Иванович, а буквально через четыре минуты защитник «Уфы» Йонуц Неделчару отправил мяч в собственные ворота.
Сократить отставание в счете хозяевам удалось лишь в середине второго тайма — на 63-й минуте отличился Иван Пауревич. Однако добиться большего «Уфе» не удалось.
«Зенит» в этом матче прервал серию из трех нулевых ничьих. В турнирной таблице сине-бело-голубые с 42 очками и игрой в запасе вышли на третье место. «Уфа» идет шестой — 34 очка.
Сократить отставание в счете хозяевам удалось лишь в середине второго тайма — на 63-й минуте отличился Иван Пауревич. Однако добиться большего «Уфе» не удалось.
ВСЕ! 1:2! ПОБЕДА! #УфаЗенит pic.twitter.com/LOuVlH6ru2— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 1, 2018
«Зенит» в этом матче прервал серию из трех нулевых ничьих. В турнирной таблице сине-бело-голубые с 42 очками и игрой в запасе вышли на третье место. «Уфа» идет шестой — 34 очка.
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