«Зенит» обыграл на выезде «Уфу» и вышел на третье место

Встреча, проходившая в метель, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл на 17-й минуте защитник петербуржцев Бранислав Иванович, а буквально через четыре минуты защитник «Уфы» Йонуц Неделчару отправил мяч в собственные ворота.Сократить отставание в счете хозяевам удалось лишь в середине второго тайма — на 63-й минуте отличился Иван Пауревич. Однако добиться большего «Уфе» не удалось.«Зенит» в этом матче прервал серию из трех нулевых ничьих. В турнирной таблице сине-бело-голубые с 42 очками и игрой в запасе вышли на третье место. «Уфа» идет шестой — 34 очка.