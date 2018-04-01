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    «Зенит» обыграл на выезде «Уфу» и вышел на третье место

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    • Фото: fc-zenit.ru
    «Зенит» обыграл на выезде «Уфу» и вышел на третье место

    «Зенит» обыграл на выезде «Уфу» и вышел на третье место

    «Зенит» обыграл на выезде «Уфу» и вышел на третье место
  • Фото: fc-zenit.ru

    • Петербургский «Зенит» одержал выездную победу над «Уфой» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

    Встреча, проходившая в метель, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыл на 17-й минуте защитник петербуржцев Бранислав Иванович, а буквально через четыре минуты защитник «Уфы» Йонуц Неделчару отправил мяч в собственные ворота.

    Сократить отставание в счете хозяевам удалось лишь в середине второго тайма — на 63-й минуте отличился Иван Пауревич. Однако добиться большего «Уфе» не удалось.


    «Зенит» в этом матче прервал серию из трех нулевых ничьих. В турнирной таблице сине-бело-голубые с 42 очками и игрой в запасе вышли на третье место. «Уфа» идет шестой — 34 очка.

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